Italia abre expediente a Ryanair por usar la pandemia de coronavirus para generar confusión

“Se trata de conductas con las que Ryanair niega, cuando no están formuladas de forma engañosa y fácilmente incomprensible, sus sistemas de reserva y devolución , con el fin de desanimar al viajero y hacerle renunciar a cambios y / o cambios de vuelo y / o destino. Los reembolsos, en particular, incluso si se anuncian como totales, se desembolsan parcialmente con un tiempo muy indefinido o se niegan por completo”, añade.

