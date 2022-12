Issei Sagawa, el asesino caníbal japonés que apenas pisó la cárcel y vivió de su fama

Pero en Japón, los psicólogos que lo examinaron lo declararon cuerdo . No había locura, sólo una perversión sexual que le había llevado a asesinar, violar y devorar a la joven Renee. Sin embargo, Francia había retirado los cargos y los documentos del tribunal francés estaban sellados y nunca llegaron a las autoridades japonesas. El resultado de todo ello fue que Sagawa no podía ser detenido legalmente en Japón.

En realidad, no era su primer intento. Tiempo después contó que antes de Hartevelt, había contratado a varias prostitutas con la intención de matarlas , pero dijo que no pudo llevar a cabo su propósito.

You May Also Like