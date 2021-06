Israel y latinoamericanos tensionados porinvestigación ONU

En el encuentro con el embajador argentino, Modi Ephraim, director general adjunto para América Latina y el Caribe de la cancillería israelí, dijo que el apoyo del gobierno de Fernández a esa resolución “sesgada, que ignora el terrorismo de Hamas y el disparo de 4.300 misiles contra los ciudadanos de Israel” es algo “inaceptable”, según un comunicado de la embajada israelí en Buenos Aires al que tuvo acceso The Associated Press.

You May Also Like