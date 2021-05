Israel y Hamás agudizan el intercambio de fuego y Netanyahu avisa que la ofensiva continuará

Asimismo, ha considera que no permitirá “que los judíos tomen la ley en sus propias manos y ataquen a árabes inocentes, o linchen a un árabe inocente”, según recoge The Jerusalem Post.

En referencia a los altercados vividos en distintos puntos de Israel, el primer ministro considera que “el estado judío no tolerará los pogromos contra nuestros ciudadanos”. “ No permitiremos que nuestros ciudadanos judíos sean linchados o que vivan con el miedo de las bandas árabes asesinas”, ha añadido así como ha advertido de que “quien actúe como terrorista será castigado como terrorista”.

En una declaración televisada, Netanyahu ha considerado que la escala de tensión entre palestinos e israelíes ha comenzado cuando Hamás disparó cohetes contra Jerusalén este lunes por la noche en “un ataque totalmente no provocado”, según recoge ‘The Times of Israel’.

