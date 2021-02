Israel tiene el mayor índice mundial de vacunación contra el coronavirus: así afecta a los contagios

Israel es el país que más avanzado tiene el proceso de vacunación. El 23% del total de la población ya ha sido vacunada, porcentaje que sube al 50% en el caso de los mayores de 60 años. Lo más importante es que los primeros datos preliminares muestran que en efecto, la vacuna frena la propagación de la pandemia.

Eran Segal, del Instituto de Ciencia Weizmann, es un analista de datos que a principios de esta semana dio las buenas noticias: “Lo decimos con precaución: la magia ha empezado en Israel”.

Segal compartió en Twitter unos gráficos que muestran que en el caso de los mayores de 60 años, los casos han caído un 35%, las hospitalizaciones un 30% y los casos críticos, un 20%.

Según los primeros datos de Maccabi Health Services, una de las empresas que está gestionando la vacunación, los resultados de efectividad de la vacuna, que es la de Pfizer, son similares a los de los estudios clínicos, informa Gizmodo.

Israel: We say with caution, the magic has started

Note blue lines, of 60+ years old (first to vaccinate), in the past 2 weeks:

~35% drop in cases

~30% drop in hospitalizations

~20% drop in critically ill

Stronger than in younger people & not seen in previous lockdown

>>> pic.twitter.com/vzYFbVZ98K

— Eran Segal (@segal_eran) February 1, 2021