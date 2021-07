Israel no cree necesaria una tercera dosis de Pfizer para todos

En este momento, en Israel no hay evidencia que demuestre que sea “apropiado” administrar una tercera dosis a toda la población, dijo este martes 13 de julio Ran Balicer, presidente del equipo asesor de expertos sobre la Covid-19 del país, en una entrevista con Bloomberg Television . No ha habido “evidencia clara sobre la disminución de la inmunidad”, señaló.

