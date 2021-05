Israel lanza ataque aéreo en Gaza tras disparos de cohetes

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que grupos militantes en la Franja de Gaza lanzaron seis cohetes contra Jerusalén poco después de las 6:00 pm hora local (11 am ET). Uno de los cohetes causó algunos daños en una casa en las afueras de Jerusalén, en el oeste; un segundo fue interceptado por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro y cuatro aterrizaron en terreno abierto, dijo el portavoz de las FDI Jonathan Conricus.

