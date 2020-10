Israel estudiará dejar a la niñas en casa y que los niños vayan al colegio cuando reabran los centros en la desescalada

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el titular de Sanidad, Yuli Edelstein, buscan una desescalada lenta , que no comience hasta que la cifra de contagios diaria no baje de 2.000, para evitar el error cometido durante la primera fase, cuando se hizo una rapidísima vuelta a la normalidad, que acabó en una fuerte segunda ola.

You May Also Like