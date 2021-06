Israel confirma a Itai Bardov como nuevo embajador en Panamá

Happy to announce that I have been confirmed as the next 🇮🇱 Ambassador to amazing #Panama 🇵🇦.

Me alegro informar que he sido confirmado como el próximo Embajador de #Israel 🇮🇱 en la increíble #Panama 🇵🇦. deseando conocer este hermoso país y su gente maravillosa. hasta pronto!

— Itai Bardov (@ItaiBardov) June 20, 2021