Israel, con el 56% de la población inmunizada frente a la covid, levanta la obligación de la mascarilla en interiores

El epidemiólogo lleva semanas apuntando a esta posibilidad pero solo “en algunas situaciones, no en todas” , e incluso en lugares con altas coberturas vacunales como son las residencias; este lunes indicó que la evolución sigue siendo buena pero no en todos los grupos de edad por la falta de inmunización en los más jóvenes . Por lo que, precisó, la retirada de la mascarilla será “progresiva” y a medida de que avance la vacunación: “Si bien podría darse una situación adecuada para no usarla en exteriores, en los interiores es todavía probablemente muy necesario “, zanjó

