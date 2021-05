Israel combate en diferentes frentes y la violencia envuelve a Gaza y Cisjordania

“Sería una vergüenza no hacer nada cuando vemos lo que ocurre en Gaza, si nuestros dirigentes no hacen nada, nosotros tenemos que hacer algo”, declaró con su kufiyya -pañuelo- colocado a modo de turbante, Ouday Hasan, un manifestante de 21 años, en Al Bireh, cerca de Ramalá.

You May Also Like