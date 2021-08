Isabel Pantoja vuelve a los escenarios con el único apoyo de Anabel Pantoja y la fría felicitación de Kiko Rivera

Tampoco acudieron sus hijos , Kiko Rivera e Isa Pantoja, con quien lleva distanciada desde hace meses a raíz del conflicto desatado por la herencia del torero Paquirri. Días atrás, Isa Pantoja se expresaba de este modo al confirmar que no iba a estar en el concierto de su madre: “Me parece surrealista que para verla tenga que ir a un concierto , me parece más normal que vaya a su casa”, manifestó en un programa en Telecinco.

You May Also Like