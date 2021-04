Isabel II y los (pocos) récords que aún le quedan por romper

Por tanto, para ser la monarca más longeva de la historia debería sobrevivir (y no abdicar, por supuesto) hasta el verano de 2024. Sin embargo, aunque así no llegase a suceder, Isabel II aún seguiría ostentando una gran cantidad de récords Guinness que difícilmente van a ser superados en fecha próxima por, por ejemplo, su hijo y heredero, el príncipe Carlos.

Comenzamos por el que aún no ha alcanzado. Para ello hay que saber que el pasado día 6 de febrero se cumplieron 69 años desde su ascensión al trono (en 1952), si bien no fue coronada hasta el 2 de junio del año siguiente. Aún, empero, le quedarían unos cuantos años más a Lilibeth (el apelativo cariñoso con el que le llaman sus personas más cercanas) para ostentar el título de reinado más largo de la historia, y esto es importante, del que se tenga constancia exacta, dado que, por ejemplo, el emperador Kōan de Japón, cuenta la tradición, duró en el poder 101 años (del 392 al 291 a.C.).

