Isabel II firma la ley del Brexit

La ratificación, no obstante, no estará completa hasta que no se haya pronunciado también la parte europea . La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Eurocámara ha dado el visto bueno este jueves, lo que permitirá a los eurodiputados adoptar el acuerdo de divorcio el próximo día 29 en sesión plenaria. Después, los gobiernos de los Veintisiete deberán dar su visto bueno, aunque se hará por procedimiento escrito para agilizarlo.

