Isabel II celebró su cumpleaños sin público por la pandemia

Todos los años en un sábado de junio, la soberana festeja por todo lo alto su cumpleaños, en lo que se llama “Trooping the Colour”, una colorida ceremonia que tiene lugar en la avenida The Mall, en Londres, y en la que participan miembros de la guardia real y se ve a la familia real en el balcón del palacio de Buckingham.

