¡Isabeau Méndez no se sabía las plenas!

Plenas de El Roockie, Dubosky, El Kid, Boy c, Papa Chan, Japanese y, por supuesto de los difuntos Danger Man y Murder Cat se escuchan en una prueba de la aplicación Tik tok para saber “qué tan panameño eres”. ¡Ay, madre!

Lo cierto es que los panameños suelen hacer este reto para gozar y “tripearse” -con las manos arriba o hasta el suelo- las plenas. ¡Oh sí! Pero… parece que una panameñita no pasó la prueba y le cayeron en plancha. Les hablo de Isabeau Méndez, la actriz de teatro panameña.

La famosa hizo el video con una amiga que sí se sabía la mayoría de las canciones de reggae, pero Isabeau no pegó ni una sola, ni una. ¡Chuzo! Ella solo bailaba y se meneaba un poco, pero no cantaba es que nada.

La gente le empezó a decir “ridícula”. “Yo no me supiera ninguna, no hago un video diciéndole a todo Panamá que no me las sé”, “y ella cree que se ve chévere haciendo un video para demostrar q no se sabe ninguna plena del patio?”, fueron algunos comentarios. ¡Fuerte!

Mucha gente criticó a la actriz de teatro Isabeau Méndez por no pasar la prueba del Tik tok, ‘qué tan panameño eres’. ¡Áyala vida!

La gente considera que Isabeau Méndez es más del ambiente de Justin Bieber y la ex Selena Gómez. ¡Mira tú!