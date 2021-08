Isaac Alarcón ya jugó sus primero snaps en la NFL

“Isaac ha dado pasos agigantados, si piensas dónde estaba en esta época del año pasado. Ha hecho un gran trabajo . No creo que haya un día de trabajo en el que no haya estado con todo. Ha estado ahí, cada día, haciendo todo tipo de trabajo y ya estamos viendo los resultados”, consideró el entrenador en jefe de los Cowboys, Mike McCarthy.

You May Also Like