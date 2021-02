Isa Pantoja recuerda el bautizo de su hijo Alberto como el peor día de su vida

Han pasado dos años y medio, pero aún lo recuerda como si fuera ayer. O más bien no puede olvidar el daño que le causaron sus seres queridos en un día que estaba escrito que debía ser de los más felices no solo de ella, sino de toda su familia: Isa Pantoja ha rememorado cómo fue el bautizo de su hijo Alberto.

Fue en el verano de 2008 cuando la colaboradora de Telecinco le dio el primer sacramento de una vida a su primogénito en la iglesia de San Nicolás de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. El pequeño ya tenía 4 años, así que fue suficientemente consciente de las ausencias de aquella jornada tan especial.

Los disgustos de su madre, además, tenían nombres y apellidos muy conocidos: su abuela, Isabel Pantoja, no asistió, como tampoco lo hizo su el hermano de su madre, su tío Kiko Rivera. Y todo ello Chabelita lo tiene muy presente ahora que está ultimando los detalles de su boda con Asraf Beno en Marruecos el próximo 26 de junio (si la pandemia por el coronavirus lo permite).

En una entrevista en exclusiva con la revista Lecturas, la tertuliana de 25 años, que ha aprovechado para mostrar el vestido de novia que lucirá en la esperada ceremonia, ha contado cómo aquel peor día de su vida lo tiene en la mente ahora, sobre todo porque su hijo “no era un bebé”.

“Él se entera, es consciente de todo. Dentro de dos años hará la comunión. ¡Imagínate que no vienen! No voy a ser una madre que le oculte cosas. Me pregunta y yo le digo. No hace falta que se lo diga, él lo sabe. Le dicen cosas en el colegio”, ha declarado sobre lo que puede ocurrir este verano.

Isa Pantoja, quien aún no ha revelado nada en absoluto sobre la lista de invitados a su enlace, se ha sincerado sobre sus sentimientos aquel aciago día: “Mi hermano me dijo que le había dado una recaída de la depresión, no de nada más, y era hasta donde yo sabía. Pero lo de mi madre me molestó, me dolió y lo pasé muy mal”.

En estos momentos, la hija de la folclórica está intentando mantener la serenidad ante las informaciones que van saliendo, aunque ella cree a su madre y a su hermano “les da igual” su boda. Esto contrasta con la llamada que ha hecho Kiko a El programa de AR para mandarle un mensaje a su hermana pequeña:“Yo voy a ir a tu boda vaya quien vaya. Soy el que te lleva al altar, cariño, y no hay día en que no piense en eso. Para mi tu boda es prioridad y quiero que lo tengas presente. No me lo pierdo ni muerto”.