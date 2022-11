Irse al pueblo en Ucrania, el plan B para aguantar el invierno

Algunos alcaldes, incluidos los de Kiev, Vitaliy Klitschko, e Ivano-Frankivsk, Ivan Martsynkiv, han pedido ya a sus habitantes que se trasladen a zonas limítrofes o pueblos, donde pueden acceder a una fuente autónoma de agua y calefacción, lo que además quita presión a la infraestructura de las grandes aglomeraciones. Muchos retrasarán ese traslado lo más que puedan porque no quieren abandonar sus hogares y un entorno más desarrollado en las ciudades. Pero puede que tengan pocas opciones puesto que los alcaldes avisan de que los puntos de calefacción que se están creando quizás no sean suficientes con apagones más prolongados y con temperaturas bajo cero.

Sin embargo no hay manera de escapar a los efectos de los ataques deliberados de misiles rusos contra la infraestructura ucraniana porque el pueblo se quedó sin electricidad durante diez o doce horas en los últimos diez días . Un problema es que el congelador apenas puede mantener la temperatura que necesitan la carne y otros productos para no perecer.

