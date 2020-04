IRS deposita ayuda de coronavirus en pleno Easter

IRS deposita dinero en las cuentas de los ciudadanos de Estados Unidos en Easter

Por fin llega la ayuda que prometió el gobierno del presidente Donald Trump

La ayuda es para que la gente haga frente a la emergencia sanitaria por coronavirus (Covid-19)

Por fin el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) depositó los primeros cheques de coronavirus en pleno Domingo de Pascua.

El IRS comenzó ese Easter (Pascua) a depositar a los ciudadanos de Estados Unidos el pago en efectivo que el gobierno de Donald Trump prometió como ayuda, para que hagan frente a la crisis sanitaria desatada por el coronavirus (Covid-19), así lo dio a conocer esta instancia a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

De manera textual tuiteó sobre la ayuda en dinero: “IRS depositó hoy los primeros pagos de impacto económico en las cuentas bancarias de los contribuyentes. Sabemos que muchas personas están ansiosas por recibir sus pagos; continuaremos emitiéndolos tan rápido como podamos. Para obtener actualizaciones de #COVIDreliefIRS, consulte: http://www.irs.gov/coronavirus2″.

Apenas hace unos días se informó que existía una nueva herramienta para que los contribuyentes pudieran acceder a los recursos económicos, que el gobierno prometió a los ciudadanos estadounidenses para enfrentar la pandemia que ha dejado millones de personas desempleadas.

#IRS deposited the first Economic Impact Payments into taxpayers’ bank accounts today. We know many people are anxious to get their payments; we’ll continue issuing them as fast as we can. For #COVIDreliefIRS updates see: https://t.co/hEEWmgHA9V pic.twitter.com/2bSHOTjMAS — IRS (@IRSnews) April 11, 2020

Fue ayer que el IRS publicó el mensaje de que ya deposita el dinero de la ayuda, pero algunas personas confirmaron en redes que no habían recibido el depósito en efectivo en sus cuentas bancarias, por lo que esperarán unos días más para obtener un respiro y poder mantenerse en casa tras la orden de stay at home, para evitar la propagación del coronavirus en territorio americano.

Esta noticia de inmediato causó efecto en los usuarios de la red social y así respondieron: “Gracias a los empleados de TI en el IRS que trabajan incansablemente en sistemas obsoletos para hacer esto rápidamente!”.

Thanks to the IT employees at the IRS working tirelessly on outdated systems to get this done quickly — Warsh Your Hands (@pipesupnj_md) April 11, 2020

Pero algunas personas contestaban con más dudas y hacían señalamientos sobre el portal del IRS: “Necesitan corregir su sitio web porque no tengo forma de ingresar mi información porque no me molesta ni nada de eso. Tengo problemas para enviar mi información. Me rechazaron tres veces. Ya estoy en SSI. tratando de seguir los pasos y es muy difícil”.

Incluso una persona que al parecer trabaja en un banco confirmó la noticia, pero aclaró lo siguiente sobre la ayuda en dinero: “Yo trabajo para un banco. El artículo es correcto acerca de que lleva unos días. Los fondos aún deben liquidar la cámara de compensación federal ACH, pero no están disponibles hasta el lunes o martes, según la política de disponibilidad de fondos de su banco”.

I work for a bank. The article is correct about it taking a few days. Funds still have to clear federal ACH clearinghouse but not available until Monday or Tuesday depending in your bank’s funds availability policy. — Aja Robinson Casper (@AjaCasper) April 12, 2020

Una persona se quejó de la siguiente manera sobre que la IRS deposita ayuda por coronavirus: “IRS ya tiene información bancaria de los destinatarios de la seguridad social, entonces ¿Por qué hacerlos esperar tanto tiempo que el sistema necesita ser rehecho?”

Alguien sorprendido lanzó una pregunta sobre su cuenta: “@IRSnews revisé mi saldo en el cajero automático hoy y mostró que tenía una gran cantidad de dinero… pocas horas después lo revisé nuevamente y desapareció. ¿Tendría esto algo que ver con el dinero de estímulo?”

Pero las dudas no dejan de llegar a la publicación: ” Si ya presentamos y utilizamos el depósito directo, ¿Es inusual que no hayamos recibido el pago de estímulo? ¿O está saliendo en fases?, preguntó alguien más.