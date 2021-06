Irregularidades en proceso de vacunación

“Por un error en la digitalización de la cédula, hay personas que no se han vacunado y salen como vacunadas. Estos casos que mencionas no los conocía y vamos a hacer la investigación”, aportó.

Hay otra irregularidad. La joven Delgado contó que la dosis fue aplicada cerca de las 11:20 a.m. y, unos minutos después, llegó a su correo electrónico una notificación que le indicaba que su mamá había recibido la vacuna en el Instituto América, también en Betania, a las 10:20 a.m.

“Cómo es posible que yo me vacuné en Arraiján, cuando estoy viviendo en Penonomé. Me robaron la identidad; yo todavía no recibo la vacuna”, comentó la mujer, quien de inmediato acudió a las instalaciones del Minsa en Penonomé para contar lo que le ha sucedido.

