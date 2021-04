¡Irreconocible! Aseguran que Cristiano explotó y golpeó paredes

​El técnico de la Juventus, Andrea Pirlo , defendió a su estrella: “¿La camiseta al suelo? Cristiano estaba enfadado por no haber marcado goles. Vio que hubo ocasiones y es normal que un jugador de su nivel siempre quiera mejorar sus registros. Y si quieres mejorar, es normal que te enfades. No habrá multas ni nada”, explicó.

Tras no anotarle al Genoa y desperdiciar varias jugadas claras de gol, Cristiano Ronaldo se fue muy molesto al vestidor, al grado de no hablar con nadie y golpear las paredes, según trascendió en Italia.

