No obstante, el Ejecutivo, tras publicar la lista, insistió hoy en un comunicado en que “las recomendaciones sobre salud pública” siguen “siendo las mismas”, ya que la “pandemia no ha acabado” y “lo más seguro es no viajar”.

“Si la recomendación sobre viajes para países incluidos en la lista verde no es diferente que la efectuada para otros países (en cuanto a poder desplazarse a ellos), entonces sería mejor que no hubiese una lista verde”, advirtió ayer el viceprimer ministro y exjefe del Gobierno hasta el pasado mes, el democristiano Leo Varadkar.

Algunos ministros consideraban que la nueva medida puede enviar mensajes confusos a la ciudadanía, pues la posición oficial de Gobierno, de acuerdo con el consejo del Equipo Público de Emergencias de Salud Nacional (NPHET), sigue siendo que no se deben efectuar desplazamientos innecesarios al extranjero, independientemente de que ese destino esté o no en la lista.

