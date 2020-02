Iris y Sophie, la primera pareja del mismo sexo que bailará en la Ópera de Viena

Aunque ambas cumplirán también con el código de vestimenta, la alta sociedad de Viena no se ha mostrado favorable a este cambio. El magnate Richard Lugner, que acude todos los años, ha declarado que “si dos mujeres se quieren, eso es aceptable en nuestros días. Pero esto no tiene sentido en la apertura del Baile de la Ópera”.

“No es una cuestión de género. He bailado con un montón de hombres que no eran muy buenos dirigiéndome. Pero entre nosotras l a relación entre dirigir y dejarse llevar funciona “, cuenta Klopfer.

You May Also Like