Irina Baeva y la supuesta nueva novia de Gabriel Soto tendrían las mismas mañas

Ante esto, los internautas que no perdonan nada, asegurarían que la pelirroja colombiana, habría tenido una historia similar a la que ahora tendría con el ex de Geraldine Bazán, y que no sería la primera vez que se habría metido en una relación, lo que además de dejarla muy mal parada antes los seguidores, asegurarían que llevaría por nombre karma, pues la rusa estaría viviendo, en carne propia, lo que le hizo antes a Geraldine.

A pesar de que recientemente, Gabriel aseguró a “People en Español”, que se encontraba feliz de tener salud y amor, no especificó si este era con Irina, con quien mantenía planes de matrimonio, y que habría sido postupuesto por el tema de pandemia; sin embargo, tras levantarse todas las medidas, los actores, aún no habrían hecho los preparativos, entre lo que destacaba la compra del vestido de novia, lo que Baeva confesó, tampoco ha hecho.

You May Also Like