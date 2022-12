Irina Baeva usa sus últimas cartas para marcar territorio con Gabriel Soto

Gabriel Soto e Irina Baeva.

10 de Diciembre 2022 · 11:00 hs

Desde que se comenzó a rumorar la posible separación entre los actores Irina Baeva y Gabriel Soto, el mundo del espectáculo no tuvo contemplación para asegurar que lo merecían, luego del sufrimiento que pasó Geraldine Bazán por su culpa.

Las razones eran más que obvias, Geraldine y Gabriel se divorciaron, luego de que Irina se metiera en la vida del rubio artista, quien no aguantó dos pedidas para cambiar su ya desgastada relación con una de las actrices más queridas del entretenimiento, por una recién llegada a su corazón.

Regístrate aquí: https://bit.ly/3ChvWYT y participa por una Air Fryer Ninja

Más noticias de Gabriel Soto:

Pero, ahora tal parece que, el karma habría hecho de las suyas, y así como Irina se habría metido en la vida de Gabriel, llegaría una espectacular mujer que le haría voltear a los lados a Soto. Se trataría de la actriz colombiana Sara Corrales, por la que además, el actor enloquecería, comprando hasta costosos perfumes y flores, que según habría presumido la guapa mujer en sus redes sociales.

Irina habría armado la estrategia perfecta para que nadie se le acerque a Gabriel Soto

Irina habría utilizado una estrategia, según sus seguidores, para espantarle las mujeres a Gabriel, y aplicaría aquel dicho que asegura que si no es para ella, no es para nadie; pues habría sido captada utilizando el anillo de compromiso, que antes no había hecho, lo que demostraría lo presuntamente, desesperada que estaría para que el rubio, no se vaya de su lado.