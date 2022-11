Irina Baeva estaría mintiendo sobre su boda y ella mismo lo reveló sin darse cuenta

Y es que todos los rumores apuntan a que la boda no se realizará, ya que ha sido pospuesta en dos ocasiones, además de que existen fuertes rumores de que ambos han sido infieles, y que ya no sienten el mismo amor que antes sentían el uno por el otro.

Esto fue una gran noticias, pues supuestamente a People en Español le reveló que los vestidos eran de la firma Pronovias, sin embargo hace unos días cuando un reportero le preguntó si había comprado su vestido en España su respuesta fue un rostro de desagrado y la frase: “No; ¿cuándo fue?, no me enteré” dando claramente a entender que miente o mintió anteriormente.

Irina Baeva y Gabriel Soto no son lejanos a los escándalos y los rumores; ya que desde que iniciaron su relación están expuestos a ellos; ya sea por haber iniciado su relación cuando el actor aún no estaba divorciado de Geraldine Bazán o por la supuesta ruptura que supuestamente tratan de ocultar.

