Irene Rosales reaparece en ‘Viva la vida’ mientras se recupera de la operación de pecho: “No puedo moverme mucho”

“Vino a verme el médico y me tuvieron que operar de nuevo, no revestía gravedad, pero era un hematoma importante y el médico quiso quitarlo. Mi cuerpo reacciona muy mal a las operaciones”, ha explicado Rosales.

A pesar de que la mujer de Kiko Rivera ha asegurado que se encuentra “bien” , la recuperación no termina de ir tan bien como esperaba. Según ha contado a la presentadora, Emma García, el motivo por el que tuvo que volver a pasar por quirófano se debió a que la prótesis “se me dio la vuelta y además estaba rota”.

You May Also Like