Irán relaja controles por preocupación económica

“Nosotros, los taxistas, corremos más riesgo que nadie porque estamos constantemente en contacto con gente”, dijo el taxista Nemat Hassanzadeh. “Sin embargo, no tenemos más opción que trabajar porque no podemos permitirnos dormir en casa y no trabajar con estos precios altos… Vivo de alquiler y necesito el dinero para pagar la renta mensual y también para pagar el préstamo de mi auto”.

