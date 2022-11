Irán, el equipo en Qatar 2022 que gritó su gol como si fuera final de Copa del Mundo

Irán inició su participación en Qatar 2022 con el pie izquierdo. En su primer encuentro se tendrían que ver las caras ante, quizá, el rival más complicado del Grupo B. Al final del partido, en la canasta se llevaron 6 anotaciones, aunque eso no impidió que jugadores, afición y espectadores que se mantenían en el estadio gritaran con júbilo los tantos de los Príncipes de Persia, pues le habían anotado al todo poderoso Inglaterra.

En los primeros quince minutos de partido, Irán ya recibía noticias en su contra. Su guardameta, Alireza Beiranvand, salió del terreno de juego tras un choque de cabezas con su compañero de equipo. El cancerbero no pudo continuar y tras 10 minutos de asistencia médica salió de cambio por Seyed Hosseini. Tuvieron que remar a contracorriente los iraníes.

El conjunto dirigido por Gareth Southgate metió velocidad y comenzó a insistir en el área del recién ingresado. El capitán del equipo, Harry Kane, avisó con un remate al travesaño en el minuto 32. Bastaron tres minutos para que Jude Bellingham hiciera efectivo su cabezazo y marcaría el primero de la tarde a favor de los ingleses. En menos de diez minutos, Bukayo Saka y Raheem Sterling anotaron el segundo y tercero, respectivamente.

En el entretiempo, Carlos Queiroz, entrenador de Irán, hizo tres modificaciones para la segunda parte. Un cuarto de hora después del inicio de la segunda mitad, Saka puso el cuarto para Inglaterra. La goleada era ya una realidad y no se mostraba reacción por parte de los iraníes.

Sin pena ni recelo, el héroe de la escuadra iraní fue Mehdi Taremi. El delantero del Porto de Portugal se hizo presente en el partido en dos ocasiones. La primera de ellas fue al minuto 65 para poner el 4 a 1 en el marcador.

Curiosamente, el estadio, en su mayoría lleno de iraníes y qataríes, estalló de alegría y gritaron el gol como si estuvieran ganando la Copa del Mundo. Poco importó que en su contra tenían cuatro tantos, ya que enfrente se encontraba uno de los favoritos para ganar el mundial. El grito fue ensordecedor.

Los futbolistas ingleses con el resultado en el bolsillo comenzaron a bajar la intensidad. Southgate hizo cuatro cambios a falta de 20 minutos de partido. Phil Foden, Eric Dier, Jack Grealish y Marcus Rashford ingresaron para aumentar la goleada. El atacante del Manchester United movió la red a los 50 segundos de haber entrado y Grealish puso el sexto cuando estaba por terminar el encuentro.