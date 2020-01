Irán efectúa varios arrestos relacionados con el derribo del avión ucraniano

Rohaní culpó en su discurso a EE.UU. , que “encendió el ambiente e hizo que la situación fuera anormal”, pero aseveró que eso no quiere decir que no se deban abordar “las causas profundas del incidente”.

Al respecto, indicó que el culpable no es solo la persona que presionó el botón y disparó el misil, sino que “hay otros”, según un comunicado de la Presidencia iraní. “ El Gobierno continuará sus esfuerzos hasta que se investiguen todos los aspectos del incidente y para garantizar que los involucrados son castigados y que estas cosas no volverán a suceder”, subrayó.

“Este no es un caso normal y el mundo entero lo seguirá en nuestro tribunal”, afirmó el presidente, quien agregó que “ no se puede culpar a un solo individuo” de la tragedia .

