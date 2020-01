Irán anuncia que pone fin a los límites del acuerdo nuclear alcanzado en 2015

“La República Islámica de Irán pondrá fin a sus limitaciones finales en el acuerdo nuclear. Por lo tanto, el programa nuclear de Irán eliminará todas las restricciones de su producción de uranio , incluyendo el porcentaje de enriquecimiento y la cantidad de uranio enriquecido, así como las cortapisas a su investigación y desarrollo”, según un comunicado del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, emitido al final de su reunión de emergencia de este domingo, y recogido por el diario estadounidense The New York Times.

You May Also Like