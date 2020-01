Irán afirma que está enriqueciendo más uranio que antes del pacto nuclear

Yabarí, de 31 años y con más de una década a sus espaldas como colaboradora, reportera y presentadora de los canales 1 y 2 con programas sociales como “Buenos días Irán”, explicó este jueves a Efe que se dieron cuenta de que “trabajar en la televisión va en contra de los intereses de la gente”. La presentadora, que desde hace años ya casi no trabajaba en la televisión pero que no renunció oficialmente hasta el derribo del avión, negado durante dos días por las autoridades, colgó en Instagram un mensaje en el que pedía perdón por haber mentido durante 13 años .

“Como jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional me encargo de la seguridad y evito los enfrentamientos militares a diario. Si no se brinda atención diaria, la distancia entre la guerra y la paz es solo una bala “, explicó. El presidente aseveró que superar esta crisis con EE UU “no será posible sin la resistencia y la firmeza de una nación unida”, consciente de las divisiones internas y las críticas al sistema islámico surgidas tras el derribo por un error de un avión ucraniano con 176 personas a bordo.

El pacto nuclear, JCPOA en sus siglas en inglés, estipulaba que Irán no podía superar un límite de almacenamiento de uranio de 300 kilos y de nivel de enriquecimiento del 3,67 % . Alemania, Francia y el Reino Unido activaron hace dos días el citado mecanismo, que debe resolver en menos de 35 días sobre las quejas presentadas, alegando que es inaceptable que Irán no cumpla con sus compromisos nucleares.

