Irak busca evitar un ataque de EU

“Sadam no dejará su cargo. Esta dirección (la de Sadam) ha prestado al país buenos servicios en los últimos 30 años”, dijo el vicejefe de gobierno iraquí, Tarik Asis. Rumsfeld había explicado que “el sistema de represión en Irak” no podrá ser cambiado mientras Sadam Husein sea presidente.

“No creo que ocurra, pero si los norteamericanos atacan Irak, esto no tendría ningún sentido y no sería más que un servicio a Israel”, declaró el ministro de Exteriores sirio, Adnan Omran.

