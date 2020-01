Irak advierte sobre pérdidas de vidas

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo el martes que no ve justificación alguna para una acción militar contra Irak, dado que Bagdad no ha afectado las labores de los inspectores. Estados Unidos debería mejor esperar el informe de los inspectores antes de lanzar cualquier ofensiva, agregó.

Los funcionarios, de acuerdo con el diario, dijeron que los científicos están ocultos al parecer para que no sean interrogados por los inspectores. Los científicos no fueron identificados por las fuentes, pero éstas dijeron que uno estaría implicado en el encubierto programa nuclear del país, mientras el segundo era un especialista en armas biológicas y químicas, indicó el diario.

