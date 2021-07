“Ir contra los derechos humanos es ilegal”

El aviso de la Comisión no puede ser más claro, frente a las posturas titubeantes que adoptó en otros casos pasados. “ Si Hungría no corrige el tiro, la Comisión hará uso de los poderes que le confiere ser guardián de los Tratados . Seamos claros, hacemos uso de estos poderes sea cuál sea el Estado miembro que infringe el Derecho europeo”, dijo Von der Leyen. Y el Parlamento Europeo lo apoya. Orbán, mientras tanto, se defiende, pero cada vez más esquinado y sin casi escapatoria.

Desde el Partido Popular Europeo lo tienen claro: las decisiones que se tomen tienen que notarse. “ Apliquemos el artículo 7, y si no funciona quizá baste con un movimiento político , pero no podemos quedarnos quietos”, apuntaron. De todos modos, la opción del artículo 7 resulta inviable porque necesita de unanimidad en el Consejo y Hungría siempre va a encontrar el respaldo de Polonia.

