iPad, Dron DJI, iWatch, Airpods, Nintendo Switch o Tesla son algunos de los inventos mejor valorados de la última década

Seguramente no estás familiarizado con este dispositivo de Microsoft , pero ha abierto un mundo para los gamers con algún tipo de discapacidad o movilidad limitada. Compatible con las consolas Xbox One y los Windows PC, se trata de un mando modular adaptado para quienes no lo tienen tan fácil como tú para jugar .

Desde que cambiara el mundo con su Game Boy en 1989, Nintendo es el rey si hablamos de ‘gaming on the go’ -las consolas portables-. Con Nintendo Switch dio un paso más allá y se puede jugar de forma portátil o con ella conectada a tu televisor . Su portabilidad inspirada en el teléfono inteligente, junto con la creciente biblioteca de títulos de éxito, hace que Switch parezca “la culminación de la idea de Nintendo de lo que deberían ser los juegos”.

Como con muchos otros productos, Apple ha conseguido establecer el estándar de lo que puede llegar a ofrecer un ‘smart watch’. El gigante tecnológico ha logrado que el reloj inteligente pase de ser un gadget para ‘nerds’ a un complemento de moda que no le puede faltar a ningún influencer . Y, además, no solo tiene un diseño bonito, sino que sus funcionalidades destinadas a la salud han hecho de él un dispositivo ideal para usar a la hora de hacer ejercicio.

