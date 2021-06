iOS 15 para iPhone, FaceTime para Android y Siri sin Internet

“Los usuarios pueden crear páginas en la pantalla de inicio con las apps y los widgets que necesitan en un momento dado, así lo tienen más fácil para no caer en la tentación y ver solo las apps más importantes. Cuando Concentración bloquea las notificaciones entrantes para un usuario, los demás pueden ver su estado en Mensajes para saber que no está disponible ”, añaden.

El próximo sistema operativo de iPhone se ha anunciado de forma oficial en la 32ª WWDC , pero en la keynote de hoy hemos visto solo un pequeño avance y seguro que los de Cupertino se guardan algún otro as en la manga para ir desvelando a lo largo de la semana. No obstante, si seguimos el habitual calendario de la compañía, la nueva versión de iOS no llegaría a los dispositivos hasta septiembre , momento en que normalmente Apple presenta la última generación de su smartphone.

