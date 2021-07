Inyectan por primera vez editores genéticos CRISPR en sangre de personas para curar una rara enfermedad

Estos derivarían del potencial de la CRISPR / Cas9 de causar efectos ‘off-target’, es decir, cambios (mutaciones) no deseados en secuencias de ADN o en tejidos más allá de la diana de las tijeras moleculares incluyendo los gametos (por lo que estos efectos podrían hipotéticamente afectar a la descendencia del receptor de la terapia). La manera de comprobar que esto no se produce implica someter a los sujetos a revisiones periódicas durante un plazo largo de tiempo. Con todo, se ha señalado que los estudios precedentes han demostrado que, en principio, las tasas de error son muy bajas y por tanto es poco probable que se produzcan efectos secundarios importantes.

El ensayo clínico llevado a cabo por el equipo de Julian Gilmore, de la University College of London, no sólo ahonda en las promesas como herramienta terapéutica de las tijeras moleculares CRISPR / Cas9 al explorarse la posibilidad de tratar con ellas una enfermedad con formas hereditarias (como es la amiloidosis por transtiretina) sino que trata de salvar uno de los principales escollos su aplicación en seres humanos, que es la administración del tratamiento a las células objetivo.

Este mecanismo bacteriano se conoce desde hace tiempo (el primer reporte al respecto, publicado originalmente en el medio Journal of Bacteriology, lo realizó un grupo de científicos japoneses dirigidos por Yoshizumi Ishino en 1987), pero no fue hasta relativamente recientemente que se descubrió su papel como sistema inmunitario de las bacterias (un hallazgo, publicado en el Journal of Molecular Evolution, que realizó en 2005 el investigador español Francisco Juan Martínez Mojica, una de las figuras más eminentes en el campo de los CRISPR).

Los resultados se han publicado en la revista especializada New England Journal of Medicine y, aunque deben verse aún como iniciales (el ensayo realizado es aún de fase 1 , es decir, busca encontrar la manera más segura de administrar el posible tratamiento) son prometedores.

