Involución electoral

Y en este ambiente de cielo encapotado con nubes grises, surgen iniciativas que hacen temblar. Ya con una se eliminó la posibilidad de sancionar a quienes voten más de una vez en la misma elección; es decir, puede haber hasta unos 5 millones de votos válidos en la próxima elección, gracias a una modificación introducida en la Asamblea, cuyos diputados no pasan por alto ninguna oportunidad, con una asesoría legal y jefe avispado en manejo de normas electorales que ahora, qué coincidencia, el nuevo magistrado del Tribunal Electoral, anuncia que en vista de su experticia, se incorpora como asesor personal suyo a ese organismo, inequívoca señal del error en que incurrió el Órgano Judicial al designar ese magistrado. No quiero creer que a instancias de un diputado presidente, precisamente, del partido cuya flaca mayoría de votos prevaleció en las últimas elecciones.

