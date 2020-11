‘Invitadas’ controvertidas en el Prado

Carlos G. Navarro comparte sus imprescindibles: “ Teresa Nicolau , a pesar de ser mujer y miniaturista, lo que implica ser la minoría dentro de la minoría, es excelsa como artista. También Antonia Bañuelos es para mí una de las grandes pintoras del siglo XIX, en mayúsculas, aunque yo solo he sido capaz de traer, condicionado por los parámetros económicos que teníamos, una única obra suya a la exposición. En cuanto a las bodegonistas, me decanto por María Luisa de la Riva y Julia Alcayde y Montoya . Por otra parte, Elena Brockmann tuvo el mérito de intentar la figura desde el principio, ser pintora de historia, aunque no lo consiguió, pues fue rechazada, pero sí se abrió camino con escenas con figura humana, que era probablemente el reto más duro al que se enfrentaba la mujer como creadora en el siglo XIX”.

“Lo sabemos por los premios, por la normalidad con la que se insertaron en las colecciones públicas del Estado y por las críticas absolutamente favorables que tuvieron. Si buscas las críticas del momento, lo que vas a encontrar es terrorífico, porque nadie tose ante la sexualización de las niñas. Lo que nos encontramos son consideraciones sobre sus valores estéticos y la belleza del argumento. Fueron obras legitimadas por el establishment de la época, algunas absolutos éxitos, y con las que ahora nosotros tenemos una relación muy difícil, por lo que no me sorprende que resulte polémica para algunos visitantes, pues son imágenes que para nosotros representan una crisis moral . Pero, en realidad, a lo que estamos viajando es a los orígenes de nuestro propio pensamiento moderno”.

Desde el reinado de Isabel II y hasta el de su nieto Alfonso XIII, el Museo del Prado cumplió una función relevante en la creación y consolidación de una escuela española moderna de arte. A través de Invitadas, la institución trata de explicar, según Navarro, “ cómo se codificó el imaginario machista del siglo XIX a través de imágenes que fueron validadas por el estado. También a través de comportamientos con las mujeres, pero en particular con las artistas, a la hora de ser insertadas en el sistema artístico español público. Es decir, qué papeles se les dieron, con qué forma se reconoció su trabajo y con qué formas no se reconoció. Es un recorrido, en ese sentido, doble. Por este motivo, la mitad de la exposición son obras hechas por hombres y la otra mitad, por mujeres”.

Quizá lo más confuso de esta muestra temporal sea su título: Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931) . Es fácil pensar que en ella las protagonistas pudieran ser las pintoras. Pero lo cierto es que de las 130 obras expuestas tan solo 62 fueron firmadas por mujeres. También el cuadro elegido para la promoción, Falenas, pintado en 1920 por Carlos Verger Fioretti y en el que aparece una ‘mujer de compañía’ de la época, ha suscitado algún reparo. ¿Son estos los recursos más eficaces para reivindicar la visibilidad de mujeres artistas en los espacios culturales? Presentarlas en calidad de convidadas o ilustrarlas como prostitutas, ¿es de verdad efectivo? Probablemente, no, pero esos tropiezos no invalidan la propuesta.

