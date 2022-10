Investigan unos cánticos de las jugadoras de la selección irlandesa por ser a favor del IRA

La seleccionadora de la República de Irlanda, Vera Pauw, ya pidió “ disculpas a cualquiera que se haya sentido ofendido por el contenido de las celebraciones posteriores al partido”, dijo la entrenadora del equipo irlandés. “Revisaremos esto con las jugadoras y les recordaremos sus responsabilidades al respecto. He hablado con ellas esta mañana y lamentamos colectivamente cualquier daño causado, no puede haber excusa para eso “, indicó este miércoles.

