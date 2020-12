Investigan una presunta trama de sobornos para obtener indultos de Trump

Mientras, según apunta The New York Times, el abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, habría pedido el indulto de manera preventiva debido a las sospechas que pesan sobre él por sus negocios en Ucrania, mientras buscaba información que pudiera perjudicar al entonces candidato demócrata y ahora presidente electo, Joe Biden. en las elecciones presidenciales, algo que ya ha desmentido este martes el antiguo alcalde de Nueva York.

No obstante, los documentos no revelan cuándo habría tenido lugar temporalmente la presunta conspiración, ni ningún nombre relacionado o implicado con la misma, excepto que las comunicaciones entre personas que forman parte, al menos de ellas un abogado, fueron incautadas de una oficia tras un registro que tuvo lugar en algún momento antes de que acabara el verano de este 2020.

