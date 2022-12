Investigan por maltrato animal a la empresa de Elon Musk que prometió implantes en el cerebro humano

Los directivos de Neuralink han dicho públicamente que la empresa sólo experimenta con animales cuando ha agotado otras opciones de investigación, pero documentos y mensajes de la empresa sugieren lo contrario. Durante una presentación del 30 de noviembre que la empresa emitió en YouTube, por ejemplo, Musk dijo que las cirugías se utilizaban en una fase posterior del proceso para confirmar que el dispositivo funcionaba y no para probar las primeras hipótesis. “ Somos extremadamente cuidadosos ”, dijo, para asegurar de que las pruebas son “confirmatorias, no exploratorias”, utilizando los ensayos con animales como último recurso después de probar otros métodos.

En algunos aspectos, Neuralink trata a los animales bastante bien en comparación con otras instalaciones de investigación , dijeron los empleados en entrevistas, haciéndose eco de las declaraciones públicas de Musk y otros ejecutivos. Los directivos de la empresa se han jactado internamente de construir una “Disneylandia de monos” en las instalaciones de la empresa en Austin, Texas, donde los animales de laboratorio pueden deambular, dijo un antiguo empleado. En los primeros años de la empresa, Musk dijo a los empleados que quería que los monos de su operación en el área de la bahía de San Francisco vivieran en un “Taj Mahal de monos”, dijo un ex empleado que escuchó el comentario. Otro antiguo empleado recuerda que a Musk dijo que no le gustaba utilizar animales para la investigación , pero que quería asegurarse de que fueran “los animales más felices” mientras vivieran.

Un ex empleado que pidió a la dirección hace varios años pruebas más deliberadas fue informado por un alto ejecutivo de que no era posible dadas las exigencias de Musk para la velocidad, dijo el empleado. Dos personas dijeron a Reuters que dejaron la empresa por su preocupación por la investigación con animales.

Musk ha presionado mucho para acelerar el progreso de Neuralink, que depende en gran medida de los ensayos con animales, según empleados actuales y antiguos. A principios de este año, el consejero delegado envió a sus empleados un artículo sobre unos investigadores suizos que habían desarrollado un implante eléctrico que ayudó a un hombre paralítico a volver a caminar. “El 8 de febrero, a las 6.37 de la mañana (hora del Pacífico), escribió a sus empleados: “¡Podemos hacer que la gente vuelva a usar las manos y a andar en su vida diaria! Diez minutos más tarde, continuó: “ En general, no avanzamos lo bastante rápido. Me está volviendo loco”.

Reuters no pudo determinar el alcance completo de la investigación federal o si implicaba los mismos supuestos problemas con las pruebas en animales identificados por los empleados en las entrevistas de Reuters . Un portavoz del inspector general del USDA declinó hacer comentarios. La normativa estadounidense no especifica cuántos animales pueden utilizar las empresas para la investigación y deja un amplio margen de maniobra a los científicos para determinar cuándo y cómo utilizar animales en los experimentos. Neuralink ha superado todas las inspecciones del Departamento de Agricultura de EEUU de sus instalaciones, según consta en los documentos reglamentarios.

You May Also Like