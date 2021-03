Investigan la hospitalización de 5 infantes con insuficiencia hepática aguda tras consumir agua ionizada en EE.UU.

De momento no se ha encontrado ningún vínculo directo entre el consumo de agua de ‘Real Water’ y la hepatitis no viral, entre cuyas causas se encuentran la exposición a toxinas, afecciones autoinmunes o abuso de alcohol , precisan desde el Distrito de Salud del sur de Nevada.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) anunció este martes que investiga varios casos de hepatitis no viral, es decir, una inflamación del hígado no causada por un virus, ocurridos el pasado noviembre en el estado de Nevada y posiblemente causados por agua ionizada de la marca ‘Real Water’.

