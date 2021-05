Investigan irregularidades en el nuevo apartamento de Cristiano Ronaldo en Lisboa… por un desliz de Georgina

José Mateur, arquitecto del edificio, ha denunciado en redes sociales que, tal y como se ve en el story de Georgian, Cristiano Ronaldo ha modificado el diseño original del inmueble sin el consentimiento necesario para ello . El jugador ha levantado una marquesina en la azotea y Mateus no se ha mostrado contento al respecto. “La falta de respeto y la profanación innoble de nuestro trabajo y nuestra arquitectura, sin el consentimiento de los arquitectos, los vecinos y sin un proyecto aprobado por la CML , y construir sobre la hermosa ‘manera antigua’ una marquesina en la parte de arriba del edificio, es algo que no voy a presenciar tranquilo”, publicó el arquitecto en Instagram, al tiempo que reconocía que todo el respeto y admiración que tenía por el futbolista han desaparecido.

