Investigan en Miami muerte de médico que recibió vacuna covid

«Los beneficios conocidos y potenciales de las vacunas actuales contra el covid-19 superan los riesgos conocidos y potenciales de contraer covid-19», dijo la Dra. Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC. «Eso no significa, sin embargo, que no podamos ver posibles eventos de salud graves en el futuro».

You May Also Like