Investigan al banco australiano Westpac por un escándalo de pornografía infantil

La Autoridad de Regulación Prudencial Australiana (APRA, siglas en inglés) se basará en la denuncia formulada el mes pasado por el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC). Esta denuncia considera que Westpac no realizó los controles apropiados para vigilar que las transacciones de pederastas condenados en Filipinas y el Sudeste Asiático no estuvieran relacionadas con la explotación infantil.

