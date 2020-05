Investigan a un empresario rumano por intentar contagiarse voluntariamente con coronavirus

“Estoy totalmente en contra de este enfoque. Todavía no conocemos a nuestro enemigo lo suficientemente bien. Todavía no hemos definido una vacuna efectiva. Es algo nuevo, traicionero, inestable. El riesgo es demasiado grande “, ha lamentado.

El propio empresario reconoció sus actos en su página de Facebook . “Fui a Barbulesti, en el condado de Ialomita, donde hay más de 70 casos de coronavirus; me abracé con varios ciudadanos romaníes, socializado, luego me aislé en casa “, escribió.

Catarama, de 65 años, ex senador y ex vicepresidente de la Asociación de Empresarios Rumanos, se abrazó a gente contagiada en la localidad de Barbulesti, con la intención de demostrar que las medidas de distanciamiento social impuestas para controlar la pandemia eran innecesarias , según el fiscal de la localidad de Urziceni.

