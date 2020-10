Investigadores habrían hallado la forma definitiva de acabar con la tos

Los datos confirman los estudios anteriores del equipo con cobayas, en el sentido de que una vía de la tos (sensible tanto a la capsaicina como al ATP) se integra en el núcleo del tracto solitario, mientras que la otra vía de la tos (sensible sólo a la capsaicina) implica la integración en el núcleo paratrigémino.

Investigaciones anteriores en animales y humanos sugirieron que el cerebro procesa todas las entradas de los nervios sensoriales de la tos en una sola área. Sin embargo, en un estudio anterior con conejillos de indias, publicado este año en The Journal of Physiology, el mismo equipo de investigación de la Universidad de Monash y la Universidad de Melbourne (Australia) demostró que es poco probable que esto sea cierto.

